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Daftar Pemain Serial My Chef in Crime di VISION+, dari Roy Sungkono hingga Sintya Marisca

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |23:02 WIB
Daftar Pemain Serial My Chef in Crime di VISION+, dari Roy Sungkono hingga Sintya Marisca
My Chef in Crime
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JAKARTA – Bagi pencinta serial kriminal yang gemar mengungkap misteri di balik kasus pembunuhan, My Chef in Crime menawarkan sensasi yang berbeda. Serial original VISION+ ini meracik ketegangan investigasi kriminal dengan dunia kuliner, drama keluarga, hingga bumbu romansa yang membuat ceritanya semakin menarik.  

Perpaduan tak biasa ini menghadirkan misteri yang tak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga menyimpan kisah di balik setiap karakter.  

Mengikuti kisah Rama, seorang chef yang terseret dalam kasus kematian rivalnya. Berbekal kemampuan kuliner dan pengetahuan forensik, dia berusaha membersihkan namanya sekaligus membantu mengungkap misteri di balik kasus tersebut. 

Menariknya, My Chef in Crime tidak hanya menawarkan ketegangan investigasi. Dinamika hubungan antarkarakter, rahasia masa lalu, hingga sentuhan romansa dan humor turut mewarnai cerita. Daya tarik serial ini semakin kuat dengan kehadiran Roy Sungkono, Sintya Marisca, Jeremie Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauziah, dan Sarah Sechan. 

Masing-masing hadir dengan karakter dan konflik yang membuat cerita semakin berwarna. Penasaran siapa saja pemain serial My Chef in Crime di VISION+ dan karakter yang mereka perankan? Yuk, simak daftarnya berikut ini! 

1. Roy Sungkono (Rama) 

Rama menjadi karakter sentral dalam My Chef in Crime. Diperankan oleh Roy Sungkono, dia merupakan chef sekaligus pemilik restoran yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan kemampuan kuliner yang mumpuni. Kehidupan Rama berubah ketika dirinya terseret dalam kasus pembunuhan. 

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