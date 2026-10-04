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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 56: Marco dan Vino Mulai Menyelidiki Dewa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 56: Marco dan Vino Mulai Menyelidiki Dewa
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Marco makin curiga dengan rahasia bisnis ayahnya setelah melihat Reno, anak Spider, keluar dari kantor Dewa. Sementara itu, Saga membantu Rifky mencari tenaga bengkel baru dan terpaksa berbohong soal keterlibatan Spider dalam kasus perampokan Martha.

Di sisi lain, flashdisk milik Papa Luna yang hilang membuat Martha panik. Saga juga hampir dikenali Tarmi sebagai salah satu pelaku perampokan. Marco kemudian mendesak Saga soal hubungan Dewa dengan Spider hingga terjadi perkelahian. Saga akhirnya membocorkan bahwa anak-anak Spider bekerja untuk Dewa.

Marco dan Vino mulai menyelidiki Dewa. Mereka menemukan petunjuk berupa kunci berlogo XTS dan tagihan kartu kredit X-Trans Storage, yang mengarah pada dugaan adanya rahasia besar yang disembunyikan Dewa.

Sementara itu, Rifky menyelamatkan Betty dari penjambretan dan membuat Betty jatuh hati. Di rumah Martha, Luna mulai menyadari kedekatan Rifky dengan ibunya dan menggoda Rifky soal perasaannya kepada Martha.

Saat Dewa hampir memergoki Marco yang sedang menyelidiki ruang kerjanya, Vino berhasil mengalihkan perhatian Dewa sehingga Marco lolos. Marco kemudian menggandakan kunci XTS untuk mencari tahu rahasia yang disimpan ayahnya.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB), pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung saja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

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