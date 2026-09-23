Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kejutan Besar di Episode 6! Rahasia Mulai Terbongkar di Epsiode 6 Series My Chef in Crime VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |22:03 WIB
Kejutan Besar di Episode 6! Rahasia Mulai Terbongkar di Epsiode 6 Series My Chef in Crime VISION+
My Chef in Crime
A
A
A

JAKARTA – Misteri di balik jaringan kejahatan dalam My Chef in Crime semakin berkembang. Setelah menemukan gudang rahasia dan mengetahui bahwa Anya berada dalam bahaya, Rama (Roy Sungkono) dan Vita (Sintya Marisca) kembali menghadapi petunjuk baru yang membawa mereka semakin dekat dengan sosok di balik jaringan tersebut. 

Namun, penyelidikan mereka tidak berjalan mudah karena berbagai rintangan mulai menghadang. Saksikan kelanjutan My Chef in Crime hanya di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming. My Chef in Crime memadukan cerita kriminal, investigasi, dan dunia kuliner. 

Keahlian Rama sebagai chef menjadi bagian dari perjalanannya dalam mengungkap berbagai petunjuk, sementara misteri kematian Chef Tony, hilangnya Lisa, serta jaringan kejahatan yang semakin luas perlahan mulai saling berkaitan. 

Episode 6 akan membawa Rama dan Vita ke babak penyelidikan baru. Berbagai petunjuk yang mereka temukan membuat kasus yang awalnya terasa personal berkembang menjadi sebuah misteri yang jauh lebih besar. Rama dan Vita terus berusaha mencari jawaban atas berbagai kejadian yang mereka hadapi. Kali ini, penyelidikan mereka membawa keduanya pada sosok yang memiliki kaitan dengan penculikan Anya. 

Namun, usaha Rama dan Vita untuk mendapatkan informasi tidak berjalan mulus. Ada pihak yang berusaha menghalangi langkah mereka, membuat keduanya harus lebih berhati-hati dalam mengungkap fakta di balik kasus tersebut. Di sisi lain, kondisi Mamih Euis juga memberikan petunjuk baru. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MCIC My Chef in Crime Vision+
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/598/3243415//cidro_asmoro-pxFl_large.JPG
Karakter Poster Happy Asmara di Film Cidro Asmoro Bikin Penasaran, Seperti Apa Perannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/33/3243403//pote-mnCt_large.JPG
Series POTE Trending! Simak Faktanya Sebelum Nonton di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/598/3243400//vision_plus-2HQs_large.JPG
VISION+ Kini Hadir di Hisense TV, Hadirkan Hiburan Lengkap hingga Serial Horror POTE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/598/3243217//pote-UCPj_large.JPG
Billy Christian Bikin POTE Tak Cuma Andalkan Jumpscare namun Mainkan Psikologis Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/598/3243074//vision_mencoba_mengangkat_sisi_berbeda_lewat_serial_orisinal_terbaru_berjudul_pote-VAfz_large.jpg
Vision+ Angkat Pote, Hantu dari Bawean Jawa Timur yang Tak Sekadar Menampakkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242694//dito_darmawan_hadir_sebagai_raka_di_serial_pote-zg4A_large.jpeg
Dito Darmawan Jadi Raka di Serial POTE VISION+, Intip Karakternya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement