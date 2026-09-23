Kejutan Besar di Episode 6! Rahasia Mulai Terbongkar di Epsiode 6 Series My Chef in Crime VISION+

JAKARTA – Misteri di balik jaringan kejahatan dalam My Chef in Crime semakin berkembang. Setelah menemukan gudang rahasia dan mengetahui bahwa Anya berada dalam bahaya, Rama (Roy Sungkono) dan Vita (Sintya Marisca) kembali menghadapi petunjuk baru yang membawa mereka semakin dekat dengan sosok di balik jaringan tersebut.

Namun, penyelidikan mereka tidak berjalan mudah karena berbagai rintangan mulai menghadang. Saksikan kelanjutan My Chef in Crime hanya di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming. My Chef in Crime memadukan cerita kriminal, investigasi, dan dunia kuliner.

Keahlian Rama sebagai chef menjadi bagian dari perjalanannya dalam mengungkap berbagai petunjuk, sementara misteri kematian Chef Tony, hilangnya Lisa, serta jaringan kejahatan yang semakin luas perlahan mulai saling berkaitan.

Episode 6 akan membawa Rama dan Vita ke babak penyelidikan baru. Berbagai petunjuk yang mereka temukan membuat kasus yang awalnya terasa personal berkembang menjadi sebuah misteri yang jauh lebih besar. Rama dan Vita terus berusaha mencari jawaban atas berbagai kejadian yang mereka hadapi. Kali ini, penyelidikan mereka membawa keduanya pada sosok yang memiliki kaitan dengan penculikan Anya.

Namun, usaha Rama dan Vita untuk mendapatkan informasi tidak berjalan mulus. Ada pihak yang berusaha menghalangi langkah mereka, membuat keduanya harus lebih berhati-hati dalam mengungkap fakta di balik kasus tersebut. Di sisi lain, kondisi Mamih Euis juga memberikan petunjuk baru.