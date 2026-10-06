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Microdrama Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku di V+Short: Niat Balas Dendam, Malah Jatuh Hati!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |18:52 WIB
Microdrama <i>Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku</i> di V+Short: Niat Balas Dendam, Malah Jatuh Hati!
Microdrama 'Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku' di V+Short. (Foto: V+Short)
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JAKARTA – Bagaimana rasanya jika orang yang selama ini ingin kamu benci justru menjadi orang yang membuatmu jatuh cinta? Pertanyaan inilah yang menjadi daya tarik utama microdrama eksklusif V+Short, Jatuh Cinta Pada Pembunuh Kakakku. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short.

Dari judulnya saja, cerita ini sudah mengundang rasa penasaran. Apalagi ketika cinta, dendam, dan sebuah rahasia dari masa lalu dipertemukan dalam satu cerita.

Kisahnya menceritakan Jordan Smith, mantan juara pertarungan ilegal yang memilih meninggalkan masa lalunya. Setelah sebuah pertarungan berakhir tragis dan merenggut nyawa sahabatnya, Jordan hidup dalam rasa bersalah dan memilih mengasingkan diri dengan menjalankan sebuah bar terpencil.

Sementara itu, ada Ella Allen, seorang perempuan yang masih memiliki luka mendalam atas kematian kakaknya. Rasa kehilangan membuat Ella hanya memiliki satu keinginan, yakni menemukan orang yang dianggap bertanggung jawab dan membalaskan dendam untuk kakaknya.

Di tengah situasi tersebut, muncul Bennett, promotor pertarungan yang memiliki urusan masa lalu dengan Jordan. Ia melihat kemarahan Ella sebagai kesempatan untuk menjalankan rencananya.

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