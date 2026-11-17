Balas Dendam Lewat Pernikahan, Kisah Feng Niaoniao di Microdrama Mantanku Menikahi Wanita Lain V+Short

JAKARTA – Pengkhianatan tragis menjadi awal perjalanan Feng Niaoniao untuk mengubah takdir hidupnya. Terlahir kembali setelah mengalami nasib buruk, ia bertekad membalas dendam kepada mantan suaminya yang serakah. Namun, langkah balas dendamnya justru membawanya pada sebuah pernikahan tak terduga dengan seorang Putra Mahkota yang dianggap tidak memiliki harapan hidup.

Kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan romansa kerajaan ini hadir dalam microdrama "Mantanku Menikahi Wanita Lain" yang bisa disaksikan melalui V+Short. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Mengusung latar kerajaan dengan sentuhan drama romantis dan balas dendam, short series ini mengikuti perjalanan Feng Niaoniao setelah mendapatkan kesempatan hidup kedua. Pengalaman pahit di masa lalu membuatnya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Lantas, bagaimana perjalanan Feng Niaoniao dalam membalas dendam sekaligus menemukan cinta yang tidak pernah ia duga? Sinopsis Microdrama Mantanku Menikahi Wanita Lain Cerita bermula ketika Feng Niaoniao mendapatkan kesempatan hidup kembali setelah mengalami pengkhianatan tragis.

Pengalaman pahit tersebut membuatnya bertekad membalas dendam kepada mantan suaminya yang serakah. Kali ini, Feng Niaoniao memilih jalan yang tidak pernah diperkirakan siapa pun. Ia memutuskan menikah dengan Jun Jiuyuan, seorang Putra Mahkota yang dikenal memiliki kondisi tubuh lumpuh dan tengah berada di ambang kematian.