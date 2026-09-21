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Microdrama Mereka Kira Aku Sudah Mati Eksklusif di V+Short: Pilot Elite Kembali Demi Bongkar Pengkhianatan!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |23:04 WIB
Microdrama <i>Mereka Kira Aku Sudah Mati</i> Eksklusif di V+Short: Pilot Elite Kembali Demi Bongkar Pengkhianatan!
Microdrama V+Short
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JAKARTA – Bagaimana jika seseorang yang selama ini dianggap sudah mati ternyata masih hidup dan kembali dengan identitas baru untuk membongkar pengkhianatan yang hampir merenggut nyawanya? Inilah kisah yang dihadirkan dalam microdrama eksklusif V+Short berjudul “Mereka Kira Aku Sudah Mati”. 

Microdrama ini dapat disaksikan melalui aplikasi V+Short dengan klik link di sini. Microdrama berbasis AI ini menghadirkan cerita penuh aksi, pengkhianatan, penyamaran, dan balas dendam. Tidak hanya menawarkan alur cerita yang menegangkan, “Mereka Kira Aku Sudah Mati” juga menghadirkan pengalaman menonton yang lebih mudah diakses dengan 9 pilihan bahasa dubbing, sehingga penonton dapat menikmati kisahnya dalam bahasa yang sesuai dengan pilihan mereka. 

Microdrama ini menceritakan tentang seorang pilot elite bernama Dev yang secara ajaib berhasil selamat setelah menjadi korban pengkhianatan mematikan. Semua orang mengira Dev telah tewas. Namun, alih-alih menghilang untuk selamanya, Dev memilih kembali secara diam-diam dengan menyamar sebagai seorang kadet yang terlihat tidak kompeten. 

Di balik penyamarannya, Dev sebenarnya memiliki satu misi besar, yaitu membongkar dan menghancurkan sindikat pengkhianat yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, misi tersebut ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dua orang yang paling berkaitan dengan masa lalunya justru kini berada di dekatnya. Mantan wingman Dev yang telah berubah menjadi pembunuh sekaligus mantan tunangannya kini menjadi instruktur yang harus ia hadapi. 

Dev harus menahan emosinya dan terus mempertahankan penyamarannya. Sedikit saja kesalahan dilakukan, identitas aslinya bisa terbongkar dan seluruh rencananya akan gagal. Terjebak dalam situasi hidup dan mati, Dev harus memilih antara tetap menyembunyikan identitasnya atau mengungkap siapa dirinya sebenarnya demi bertahan hidup. Jika Dev membuka identitasnya, seluruh rencana untuk membongkar sindikat pengkhianat bisa hancur. 

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