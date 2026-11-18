Honeymoon Berubah Jadi Mimpi Buruk! Sinopsis Microdrama V+Short Cinta Di Tengah Kiamat Zombie

JAKARTA – Bayangkan perjalanan bulan madu impian di atas kapal pesiar mewah mendadak berubah menjadi mimpi buruk akibat serangan zombie mematikan. Situasi semakin rumit ketika seorang istri justru ditinggalkan oleh suaminya sendiri di tengah kekacauan.

Kisah menegangkan sekaligus penuh romansa ini hadir dalam microdrama eksklusif V+Short berjudul Cinta Di Tengah Kiamat Zombie. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short. Cerita berpusat pada Liz Morgan, seorang perempuan yang awalnya berharap menikmati bulan madu romantis bersama suaminya, Matt, di atas kapal pesiar mewah.

Namun, kebahagiaan yang dibayangkan Liz seketika sirna ketika wabah zombie misterius menyebar dan mengubah kapal tersebut menjadi tempat penuh teror. Di tengah situasi yang semakin kacau, Liz justru harus menghadapi kenyataan pahit. Matt, suami yang seharusnya melindunginya, ternyata berselingkuh dan meninggalkannya begitu saja saat nyawa mereka terancam.

Berjuang sendirian untuk bertahan hidup, Liz kemudian bertemu dengan Marco Vidal, kapten kapal pesiar yang berusaha mengendalikan situasi di tengah serangan para zombie. Namun, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Marco ternyata merupakan cinta lama Liz yang telah hilang dari kehidupannya selama delapan tahun.

Terjebak di tengah lautan dengan persediaan makanan dan kebutuhan yang semakin menipis, Liz dan Marco harus bekerja sama menghadapi ancaman zombie yang terus mendekat. Keduanya dihadapkan pada pilihan sulit: mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan orang-orang yang masih bertahan hidup atau memperjuangkan kesempatan kedua untuk cinta yang belum sepenuhnya padam.

Akankah Liz dan Marco berhasil keluar hidup-hidup dari kapal pesiar yang dipenuhi zombie? Atau justru kiamat zombie akan memisahkan mereka untuk kedua kalinya? Saksikan kisah penuh ketegangan, pengkhianatan, perjuangan hidup, dan kesempatan kedua dalam microdrama eksklusif Cinta Di Tengah Kiamat Zombie hanya di V+Short. Download aplikasi V+Short dan temukan berbagai microdrama seru lainnya untuk menemani waktu luangmu!

(kha)

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