Sinopsis Microdrama V+Short Menolak Mati dalam Kisah Tragis

JAKARTA – Bagaimana jika seorang perempuan yang berkali-kali mencoba mengakhiri hidupnya justru mendapatkan kesempatan untuk mengubah takdir? Kisah ini hadir dalam microdrama Menolak Mati dalam Kisah Tragis di V+Short.

Untuk menonton microdrama ini, Anda bisa mengunduh aplikasi V+Short terlebih dahulu dengan mengklik link berikut ini. Ingat, aplikasi V+Short tersedia gratis untuk Anda.

Mengusung genre misteri, balas dendam, dan perjuangan melawan takdir, microdrama Menolak Mati dalam Kisah Tragis bercerita tentang seorang perempuan yang menolak menjadi korban dalam kisah hidupnya sendiri.

Cerita bermula dari seorang perempuan yang terjebak sebagai tokoh utama dalam sebuah novel tragedi. Mengetahui hidupnya telah digariskan untuk dipenuhi penderitaan, ia bertekad mengakhiri hidupnya.

Sayang, berbagai upaya untuk mengakhiri hidup selalu bisa digagalkan. Di tengah situasi tak terduga, sebuah sistem misterius tiba-tiba aktif dan mengubah jalan hidupnya. Alih-alih menyerah pada nasib, ia justru memulai perjalanan penuh perlawanan dengan cara tidak biasa.

Berbekal bantuan sistem tersebut, sang tokoh utama mulai membalas perlakuan para pria yang selama ini menyakitinya. Ia juga berani menghadapi perempuan-perempuan antagonis yang kerap menjadikan hidupnya sengsara.

Tak lagi bersikap pasrah, ia memilih melawan, membongkar permainan lawan, dan membuat orang-orang yang pernah merendahkannya merasakan akibat dari perbuatan mereka.