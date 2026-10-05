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Sinopsis Microdrama Batas Antara Dendam Dan Cinta di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |23:02 WIB
Sinopsis Microdrama <i>Batas Antara Dendam Dan Cinta</i> di V+Short
Batas Antara Dendam dan Cinta
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JAKARTA – Mengungkap misteri kematian orang tua sambil menghadapi perceraian bukanlah hal yang mudah. Namun, di tengah masa sulit tersebut, Edward justru kembali dipertemukan dengan Diana, cinta pertamanya. Pertemuan ini membuat Edward harus memilih antara membuka kembali hatinya atau terus fokus mencari kebenaran. Kisah penuh drama dan misteri ini hadir dalam microdrama “Batas Antara Dendam Dan Cinta” yang dapat disaksikan di V+Short. 

Download V+Short dengan klik link di sini. Cerita berpusat pada Edward yang sedang menyelidiki kematian kedua orang tuanya. Di tengah proses mencari jawaban, kehidupan rumah tangganya juga berada di ujung tanduk. Edward akhirnya memutuskan untuk bercerai dari istrinya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui sang istri. 

Selama ini, karir dan kesuksesannya ternyata banyak bergantung pada bantuan Edward. Setelah perceraian terjadi, kehidupan yang selama ini ia bangun pun mulai menghadapi masalah baru. Di saat Edward sedang mencoba menata kembali hidupnya, Diana muncul. 

Sebagai cinta pertama Edward, kehadiran Diana tentu membawa kembali berbagai perasaan dari masa lalu. Hubungan mereka perlahan kembali dekat, membuat Edward mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk memulai hubungan baru. Sayangnya, perjalanan Edward tidak berhenti pada persoalan cinta. 

Penyelidikannya tentang kematian orang tuanya justru semakin membuka berbagai pertanyaan. Ada rahasia yang belum terungkap dan kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar Edward menyimpan sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Semakin Edward mencari kebenaran, semakin ia harus mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya. 

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