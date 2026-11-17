Sinopsis Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Microdrama Seru di V+Short

JAKARTA – Bagaimana jadinya jika pria yang pernah menjadi suami dalam pernikahan singkat justru muncul kembali sebagai atasan di tempat kerja? Situasi tak terduga inilah yang menjadi awal kisah romantis penuh konflik dalam microdrama "Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku" yang hadir di V+Short. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Menceritakan Ace, perempuan yang tanpa sengaja menghabiskan malam bersama Christopher setelah dirinya mabuk. Terdesak oleh tekanan keluarga, Ace akhirnya mengambil keputusan besar dengan menjalani pernikahan kontrak bersama Christopher. Namun, pernikahan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari masalah justru berakhir dengan perpisahan tanpa kabar.

Setelah menikah, keduanya kehilangan kontak dan menjalani kehidupan masing-masing. Ace pun tidak pernah menyangka bahwa pria yang pernah menjadi suaminya itu akan kembali hadir dalam kehidupannya dengan cara yang sangat mengejutkan. Setahun kemudian, Ace berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan.

Ia mulai membangun karier dan berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, kejutan besar menantinya ketika mengetahui bahwa bos barunya ternyata adalah Christopher, pria yang pernah dinikahinya.

Pertemuan kembali yang tidak pernah dibayangkan itu membuat hubungan keduanya semakin rumit. Terlebih, Ace harus menghadapi berbagai bentuk pelecehan dan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan kerja. Di balik situasi tersebut, ternyata terdapat sejumlah rencana tersembunyi yang mengancam kehidupannya. Di tengah berbagai konflik dan rahasia yang mulai terungkap, hubungan Ace dan Christopher perlahan berubah.

Perasaan yang awalnya tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan pernikahan mereka justru mulai tumbuh. Akankah keduanya memberikan kesempatan kedua bagi hubungan yang sempat terputus? "Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku" menghadirkan perpaduan kisah pernikahan kontrak, romansa bos dan karyawan, rahasia masa lalu, serta intrik dunia kerja yang membuat penonton penasaran di setiap episodenya.

Bagi kamu penggemar microdrama romantis dengan alur cerita penuh kejutan, serial ini bisa menjadi tontonan menarik untuk menemani waktu luang. Yuk, ikuti kisah cinta Ace dan Christopher dalam "Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku". Download aplikasi V+Short sekarang dan nikmati berbagai pilihan microdrama seru dengan cerita romantis, konflik emosional, dan plot twist yang bikin penasaran. Jangan sampai ketinggalan episode-episodenya!



(kha)

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