Microdrama V+Short Kembalinya Wanita yang Kuat: Kisah Pernikahan Kontrak Ibu Tunggal dan Miliarder

Microdrama V+Short Kembalinya Wanita yang Kuat: Kisah Pernikahan Kontrak Ibu Tunggal dan Miliarder. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Pengkhianatan masa lalu, rahasia keluarga, dan pernikahan kontrak menjadi awal kisah penuh drama dalam microdrama V+Short Kembalinya Wanita yang Kuat. Unduh aplikasi V+Short dengan mengklik tautan ini.

Mengangkat perjuangan seorang ibu tunggal yang rela melakukan apa pun demi kebahagiaan putranya. Drama ini menghadirkan kisah romansa yang dibalut intrik, dendam, dan kejutan tak terduga.

Cerita berpusat pada Harley, single mother yang menjalani hidup penuh perjuangan. Di tengah berbagai kesulitan, dia tak pernah menyerah untuk memberikan kehidupan terbaik bagi sang anak.

Namun, kehidupannya berubah drastis ketika seorang miliarder berpengaruh bernama Gavin mengetahui fakta mengejutkan tentang anaknya. Gavin menyadari, ada hubungan keluarga yang selama ini tidak diketahuinya.

Untuk kebaikan sang anak, Gavin menawarkan sebuah kesepakatan kepada Harley: pernikahan kontrak. Namun, tawaran tersebut bukan semata-mata untuk menyatukan kembali keluarganya.