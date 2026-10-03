5 Drama Korea Yoo Yeon Seok yang Berperan Jadi Dokter, Terbaru The Perfect Lie

JAKARTA - Yoo Yeon Seok yang telah wara-wiri di dunia seni peran Korea Selatan sejak tahun 2003, dikenal dengan totalitasnya dalam memerankan karakter. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian para penonton, dia langganan menjadi seorang dokter di sejumlah judul drama.

Bahkan, berkat seringnya memainkan tokoh dokter, Yoo Yeon Seok sempat dijuluki sebagai 'spesialis dokter' oleh para pencinta drama Korea. Kini, di drama terbarunya, aktor kelahiran 11 April 1984 itu kembali didaulat menjadi seorang dokter.

Nah, ini drama Korea yang dibintangi Yoo Yeon Seok saat memerankan karakter dokter.

1. General Hospital 2 (2008)

Dalam drakor pertamanya, General Hospital 2 yang tayang pada 2008, Yoo Yeon Seok langsung mendapatkan peran sebagai seorang dokter. Dia digaet untuk memerankan sosok Heo Woo Jin yang merupakan dokter residen tahun pertama dan teman dari Choi Jin Sang (Cha Tae Hyun) dan Jung Ha Yoon (Kim Jung Eun).

Aktor yang mengawali karier dengan bermain film itu dapat memberikan kesan positif bagi para penonton drama Korea. Yoo Jae Suk dinilai memberikan penampilan yang konsisten sebagai dokter residen yang ceria.

2. Tasty Life (2012)