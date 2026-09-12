3 Alasan Drakor The Perfect Lie Bikin Penasaran, Reuni Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin akhirnya kembali beradu akting dalam drama 'The Perfect Lie'. (Foto: MBC)

JAKARTA - Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin akhirnya kembali beradu akting dalam drama The Perfect Lie. Sebelumnya, 10 tahun yang lalu, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin bemain bersama dalam drama Dr. Romantic.

Tak heran, jika teaser pertama The Perfect Lie langsung menarik perhatian para penggemar. Apalagi, dalam teaser berdurasi 30 detik tersebut memberikan sekilas gambaran chemistry akting Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin.

1. Teaser yang Bikin Penasaran

Cuplikan itu dimulai dengan pengambilan gambar Seo Hyun Jin dari belakang yang memberikan kesan misterius. Tak lama, langsung menunjukkan serangakaian momen romantis dan penuh kasih sayang antara Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin. Senyuman hangat dan tatapan jatuh cinta tidak luput dari keduanya.

Sayangnya, suasana hangat itu hilang dalam sekejap. Berganti jadi percakapan penuh interogasi dan penyerangan dari keduanya. Bahkan, ekspresi penuh cinta berubah, membuat para penonton semakin penasaran dengan apa yang terjadi.

Sebuah pertanyaan penuh misteri menutup teaser, "Siapa yang berbohong?". Pertanyaan itu langsung menjadi fokus utama para penonton sekaligus ingin memecahkan misteri tersebut.

2. Chemistry Kedua Pemeran Utama