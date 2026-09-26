Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Banyak Adegan Panas, Drakor The Scandal Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Tuai Kritik

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |19:30 WIB
Banyak Adegan Panas, Drakor <i>The Scandal</i> Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Tuai Kritik
Drakor 'The Scandal' Son Ye Jin dan Ji Chang Wook tuai kritik. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Drama Korea terbaru Son Ye Jin dan Ji Chang Wook, The Scandal, tengah menjadi perhatian setelah tayang di Netflix. Serial yang mengadaptasi film Korea, Untold Scandal (2003) itu sejak awal menawarkan kisah romansa penuh intrik. 

Dalam versi terbarunya, serial itu dikemas dalam delapan episode berlatar era Joseon. Sayangnya, sejumlah penonton justru ramai memperbincangkan adegan intim yang dianggap terlalu mendominasi cerita. 

Lantaran, alur ini menceritakan Son Ye Jin yang berperan sebagai Lady Cho dan Ji Chang Wook memainkan tokoh Cho Won, terlibat dalam hubungan penuh permainan, godaan, dan perselingkuhan. Nana juga menjadi bagian penting dalam cerita sebagai Hui Yeon.

Sebagai drama dengan rating 19+, The Scandal memang menghadirkan sejumlah adegan sensual antara karakter-karakternya. Namun, setelah seluruh episode dirilis, sebagian penonton mempertanyakan porsi adegan tersebut dalam keseluruhan cerita.

Ada penonton yang menilai serial ini terlalu banyak menampilkan adegan panas. Bahkan, salah satu komentar menyebut The Scandal seolah hanya berisi adegan steamy

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/206/3243999//fakta_menarik_drakor_the_scandal-1XLp_large.jpg
4 Fakta Menarik Drakor The Scandal yang Dibintangi Son Ye Jin dan Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/205/3243463//park_bo_gum_dan_jinyoung_bakal_rilis_remake_ost-Ifbe_large.jpg
Rayakan 10 Tahun Love in the Moonlight, Park Bo Gum dan Jinyoung Bakal Rilis Remake OST
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/206/3243283//hwang_min_hyun-2NDb_large.jpg
Hwang Min Hyun Gantikan Lee Jong Suk Bintangi Iseop’s Romance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/33/3243053//son_ye_jin_ungkap_alasan_menutupi_wajah_hyun_bin-oIxT_large.jpg
Son Ye Jin Ungkap Alasan Menutupi Wajah Hyun Bin, Teka-teki Netizen Terjawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242844//yoona_snsd-BZk5_large.jpg
Yoona SNSD Jadi Pakar Patologi Forensik dalam Drama Unnatural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/206/3242335//drakor_underrated_yang_jarang_dibahas-9NTZ_large.jpg
5 Drakor Underrated yang Jarang Dibahas, Seru untuk Ditonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement