Banyak Adegan Panas, Drakor The Scandal Son Ye Jin dan Ji Chang Wook Tuai Kritik

JAKARTA - Drama Korea terbaru Son Ye Jin dan Ji Chang Wook, The Scandal, tengah menjadi perhatian setelah tayang di Netflix. Serial yang mengadaptasi film Korea, Untold Scandal (2003) itu sejak awal menawarkan kisah romansa penuh intrik.

Dalam versi terbarunya, serial itu dikemas dalam delapan episode berlatar era Joseon. Sayangnya, sejumlah penonton justru ramai memperbincangkan adegan intim yang dianggap terlalu mendominasi cerita.

Lantaran, alur ini menceritakan Son Ye Jin yang berperan sebagai Lady Cho dan Ji Chang Wook memainkan tokoh Cho Won, terlibat dalam hubungan penuh permainan, godaan, dan perselingkuhan. Nana juga menjadi bagian penting dalam cerita sebagai Hui Yeon.

Sebagai drama dengan rating 19+, The Scandal memang menghadirkan sejumlah adegan sensual antara karakter-karakternya. Namun, setelah seluruh episode dirilis, sebagian penonton mempertanyakan porsi adegan tersebut dalam keseluruhan cerita.

Ada penonton yang menilai serial ini terlalu banyak menampilkan adegan panas. Bahkan, salah satu komentar menyebut The Scandal seolah hanya berisi adegan steamy.