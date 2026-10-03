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Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |08:30 WIB
Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama <i>The Obedient Killer</i>
Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer. (Foto: Littor, Vogue)
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SEOUL - Jo Bo Ah mendapat tawaran untuk membintangi series terbaru TVING, The Obedient Killer. Dia akan menggantikan posisi Lee Chung Ah yang memutuskan mundur usai mengalami kecelakaan lalu lintas, Agustus silam. 

Kabar itu, kemudian ditanggapi agensi sang aktris. “Saat ini, Jo Bo Ah masih mempertimbangkan dengan positif tawaran drama tersebut. Namun sejauh ini, belum ada keputusan final dari sang artis,” ujar Billion Entertainment.

Selamat, Jo Bo Ah Melahirkan Anak Pertama
Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer. (Foto: Allure)

Mengutip MyDaily, Jo Bo Ah akan berperan sebagai Lee Hwa Ra alias Miss Lee yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chung Ah. Namun karena mengalami cedera punggung akibat kecelakaan, dia memutuskan mundur.

Lee Chung Ah sebenarnya sudah menjalani proses syuting sebelum mengalami kecelakaan tersebut. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan proses syuting setelah menjalani pengobatan. 

Namun karena The Obedient Killer merupakan series bergenre laga, sulit bagi Lee Chung Ah melanjutkan syuting. Setelah melewati diskusi dengan tim produksi dan dokter, dia memutuskan mundur dan fokus pada penyembuhan.

Lee Chung Ah (Littor)
Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer. (Foto: Littor)

Jika Jo Bo Ah menerima tawaran berperan sebagai Miss Lee, maka ini akan menjadi proyek akting perdana sang aktris setelah melahirkan anak pertamanya, pada Februari 2026. Sejak menikah pada Oktober 2024, dia memutuskan rehat dari dunia akting dan fokus pada kehidupan pernikahan.

Lee Hwa Ra alias Miss Lee merupakan karakter yang akan diperankan Jo Bo Ah dalam The Obedient Killer. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan dingin, dengan kemampuan bela diri mumpuni, dan memiliki penampilan unik. 

 

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