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4 Fakta Menarik Drakor The Scandal yang Dibintangi Son Ye Jin dan Ji Chang Wook

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |20:00 WIB
4 Fakta Menarik Drakor <i>The Scandal</i> yang Dibintangi Son Ye Jin dan Ji Chang Wook
Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)
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JAKARTA - Pada September 2026, para penggemar drama Korea sepertinya akan kenyang dengan berbagai judul serial baru. Salah satunya, The Scandal yang dibintangi oleh Son Ye Jin, Ji Chang Wook, dan Nana. 

Drama yang sedang tayang itu langsung mencuri perhatian para penonton. Hal itu terlihat dari berbagai pembicaraan di media sosial, termasuk kritikan yang diberikan. Meski demikian, The Scandal berhasil menempati posisi pertama di Netflix. 

Jadi, apa yang bikin mencuri perhatian? Yuk simak fakta menarik dari drama The Scandal!

1. Comeback Son Ye Jin ke Drama Sejarah

Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)
Fakta Menarik Drakor 'The Scandal'. (Foto: Netflix Korea)

The Scandal menjadi salah satu yang nantikan dikarenakan kembalinya Son Ye Jin bermain dalam drama saeguk atau drama sejarah setelah lebih dari 20 tahun. Tak hanya itu, penampilan Son Ye Jin yang berbeda dari perannya di drama kontemporer. 

Dalam drama yang tayang perdana pada 18 September itu, dia tampil memesona dengan hanbok dan menjelma sebagai sososk Lady Cho. Namun, istri Hyun Bin itu mengaku saat memakainya, dia merasa geraknya menjadi sangat terbatas dan tidak bisa bergerak. Bahkan, Son Ye Jin sempat memegang pipa rokok bertangkai panjang. 

2. Dari Film ke Series

Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)
Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)

Selain pesona para pemain, series yang diangkat dari film berdasarkan novel klasik Prancis berjudul Les Liaisons Dangereuses (Dangerous Liaisons) menjadi alasan para penonton menantikannya. FIlm yang berjudul Untold Scandal itu telah tayang lebih dari dua dekade lalu, tepatnya pada 2003. 

Meski menjadi versi series dari film adaptasi novel, The Scandal memiliki alur cerita yang telah dikembangkan. Karenanya, drama yang dikemas dalam delapan episode itu terdapat beberapa perbedaan. Mulai dari penampilan Lady Cho, nasib dari ketiga pemeran utama, dihadirkannya tokoh di novel yang tidak ada di film, hingga pengembangan karakter yang makin kompleks. 

3. Alur Cerita yang Mendebarkan

Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)
Fakta Menarik Drakor The Scandal. (Foto: Netflix Korea)

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