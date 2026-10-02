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Kim Hye Yoon Digaet Bintangi Iseop’s Romance Bareng Hwang Minhyun 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |10:05 WIB
Kim Hye Yoon Digaet Bintangi <i>Iseop’s Romance</i> Bareng Hwang Minhyun 
Kim Hye Yoon Digaet Bintangi Iseop’s Romance Bareng Hwang Minhyun. (Foto: Cosmopolitan) 
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SEOUL - Aktris Kim Hye Yoon berpotensi adu akting dengan Hwang Minhyun dalam drama Iseop’s Romance. Kabar tersebut ditanggapi oleh agensi sang aktris, Artist Company, pada 1 Oktober 2026. 

“Benar, sang aktris mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun sejauh ini, Kim Hye Yoon masih belum memutuskan untuk membintangi drama itu,” tutur Artist Company dikutip dari My Daily, pada Jumat (2/10/2026). 

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Kim Hye Yoon Digaet Bintangi Iseop’s Romance Bareng Hwang Minhyun. (Foto: tvN)

Diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa, Iseop’s Romance bercerita tentang Tae I Seop, generasi ketiga keluarga konglomerat TK Group yang dikenal tampan dan cakap dalam pekerjaan.

Meski terlihat sempurna, namun Tae I Seop ternyata kurang beruntung dalam hal percintaan. Hingga suatu hari, dia bertemu Kang Min Gyeong, perempuan pekerja keras yang kemudian menjadi sekretarisnya. 

I Seop tak pernah menduga, kebersamaan dengan Min Gyeong membuatnya jatuh cinta. Karakter Kang Min Gyeong ini sebelumnya ditawarkan pada Choi Yoon Ji sebelum akhirnya diberikan kepada Kim Hye Yoon.

Hwang Min Hyun Gantikan Lee Jong Suk Bintangi Iseop’s Romance
Kim Hye Yoon Digaet Bintangi Iseop’s Romance Bareng Hwang Minhyun. (Foto: Weverse)

Namun Choi Yoon Ji, bersama Lee Jong Suk, memutuskan mundur dari Iseop’s Romance karena terjadi pengunduran jadwal produksi drama tersebut. Posisi yang ditinggalkan Lee Jong Suk kemudian diberikan kepada aktor Hwang Minhyun.

Kim Hye Yoon dikenal lewat sederet akting ciamiknya dalam SKY Castle, Extraordinary You, Lovely Runner, hingga film Salmokji: Whispering Water. Comeback-nya dalam drama Iseop’s Romance sangat dinantikan penggemar.*
 

(SIS)

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