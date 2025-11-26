Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Yoo Yeon Seok Jadi Pengacara yang Bisa Lihat Hantu dalam Shin Yi Rang’s Law Firm

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:30 WIB
Yoo Yeon Seok Jadi Pengacara yang Bisa Lihat Hantu dalam <i>Shin Yi Rang’s Law Firm</i>
Yoo Yeon Seok Jadi Pengacara yang Bisa Lihat Hantu dalam Drama Shin Yi Rang’s Law Firm. (Foto: KingKong by Starship)
SEOUL - Aktor Yoo Yeon Seok dipastikan comeback ke layar kaca dengan membintangi drama baru SBS, Shin Yi Rang’s Law Firm. Dia akan beradu akting dengan aktris Esom dalam drama tersebut.

Mengutip Soompi, drama tersebut bercerita tentang Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok), pengacara yang bisa melihat hantu setelah membuka kantor hukum di rumah bekas seorang dukun. 

Walaupun terlihat bisa diandalkan, Shin Yi Rang sebenarnya sosok yang pemalu dan sedikit ceroboh. Namun saat berhadapan dengan klien (hantu) dengan latar belakang kisah tragis, dia sangat bersemangat dan penuh tekad.

Hantu-hantu tersebut akan bercerita tentang kasusnya pada Shin Yi Rang dengan merasuki sang pengacara. Hal inilah yang membuat dia mengalami perubahan sifat yang tak terduga, sesuai dengan sifat, usia, dan jenis kelamin ‘kliennya’.

Yoo Yeon Seok Kembali ke Doldam, Rating Dr Romantic 3 Tembus 14 Persen
Yoo Yeon Seok Jadi Pengacara yang Bisa Lihat Hantu dalam Drama Shin Yi Rang’s Law Firm. (Foto:  Hancinema)

Sementara itu, Esom akan berperan sebagai Han Na Hyun, pengacara papan atas dari kantor hukum dengan peluang kemenangan kasusnya mencapai 100 persen. Dengan sikapnya yang dingin, Han memastikan setiap kasus yang dipegangnya menang. 

Baginya, kemenangan di ruang sidang adalah gambaran kesuksesannya sebagai pengacara. Namun hidupnya tiba-tiba berubah setelah mengalami kehilangan tak terduga yang mempertemukannya dengan Shin Yi Rang.

Awalnya, Han Na Hyun tak percaya kalau Shin Yi Rang bisa melihat hantu. Namun perlahan, dia mulai percaya setelah melihat ketulusan dan berbagai peristiwa aneh yang terjadi di depan matanya. 

Ternyata, di balik tampilannya yang dingin, Han Na Hyun menyimpan luka masa lalu yang disimpannya rapat selama ini. Perlahan, dia bisa mengeluarkan emosi itu dan mengobati rasa traumanya. 

 

