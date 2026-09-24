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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 171: Davina Trauma Temukan Pak Kemal Tewas

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 171: Davina Trauma Temukan Pak Kemal Tewas
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 171. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah bebas, Davina bersama Sena berniat menemui Pak Kemal untuk memastikan kesaksiannya terkait laporan keuangan Avenue & Co. Namun Pak Kemal tidak kunjung datang ke restoran dan tidak menjawab telepon. Sena dan Davina kemudian mendatangi rumahnya. 

Di sana, mereka menemukan listrik sengaja dimatikan dan CCTV tidak berfungsi. Saat mengintip melalui jendela, Davina justru menemukan Pak Kemal telah meninggal dalam kondisi tergantung. Davina langsung mengalami shock berat.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di rumah Pak Kemal dan menemukan surat yang seolah-olah merupakan pengakuan serta pesan terakhir dari Robert Carlos yang membuat kematian Kemal terlihat seperti bunuh diri. 

Namun Sena mencurigai ada kejanggalan karena Kemal sebelumnya sudah memesan bubur untuk keesokan harinya, sementara listrik rumah sengaja dimatikan sehingga CCTV tidak merekam kejadian. 

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