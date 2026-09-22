Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 44: Dewa Panik! Martha Kembali Temukan Flashdisk Ryan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 44: Dewa Panik! Martha Kembali Temukan Flashdisk Ryan
Sinopsis 'Ternyata Ini Cinta' Eps 44. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna dan Martha mendengar keributan di luar IGD. Ternyata Saga dan Marco terlibat cekcok karena Marco menuduh Saga berada di balik perampokan Martha. Saga akhirnya pergi, namun Luna mengejarnya dan berterima kasih karena Saga kembali menyelamatkan dirinya dan ibunya.

Setelah mengetahui kebaikan Saga, Martha dan Rifky mulai melihat Saga dengan pandangan berbeda. Sementara itu, Dewa semakin panik karena khawatir Martha menemukan isi flashdisk yang bisa membongkar rahasianya.

Martha akhirnya diperbolehkan pulang dan Rifky memilih menginap untuk menjaga Martha dan Luna. Di sisi lain, hubungan Roman dan Prisil semakin renggang. Roman masih kecewa karena kebohongan Prisil, sementara Mila berusaha mempertahankan hubungan kedua orang tuanya.

Keesokan harinya, Martha semakin yakin bahwa Saga adalah anak baik dan ingin mengundangnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Luna pun menghubungi Saga. Saga kemudian menjemput Luna di sekolah untuk mengantarnya menjenguk Martha. Kedekatan mereka diam-diam direkam Reno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/598/3243298/ternyata_ini_cinta-8gCO_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 43: Luna dan Marco Selamatkan Mila, Martha Kecelakaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/598/3243152/ternyata_ini_cinta-NsIz_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 42: Konflik Keluarga Roman Memanas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242886/terlanjur_mencintaimu-y5WA_large.png
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 75: Elio Temukan Sweater Berdarah, Laura Auto Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/598/3242835/ternyata_ini_cinta-GH1U_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 40: Luna Jadi Rebutan Saga dan Marco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242704/terlanjur_mencintaimu-QtAw_large.jpg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 74: Elio Curigai Kenzo Anak Arumi, Laura Salah Paham soal Perasaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/598/3242668/terikat_janji-9aXt_large.png
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 165: Laporan Keuangan Avenue & Co Terungkap, Davina Curiga pada Dipa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement