Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 44: Dewa Panik! Martha Kembali Temukan Flashdisk Ryan

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna dan Martha mendengar keributan di luar IGD. Ternyata Saga dan Marco terlibat cekcok karena Marco menuduh Saga berada di balik perampokan Martha. Saga akhirnya pergi, namun Luna mengejarnya dan berterima kasih karena Saga kembali menyelamatkan dirinya dan ibunya.

Setelah mengetahui kebaikan Saga, Martha dan Rifky mulai melihat Saga dengan pandangan berbeda. Sementara itu, Dewa semakin panik karena khawatir Martha menemukan isi flashdisk yang bisa membongkar rahasianya.

Martha akhirnya diperbolehkan pulang dan Rifky memilih menginap untuk menjaga Martha dan Luna. Di sisi lain, hubungan Roman dan Prisil semakin renggang. Roman masih kecewa karena kebohongan Prisil, sementara Mila berusaha mempertahankan hubungan kedua orang tuanya.

Keesokan harinya, Martha semakin yakin bahwa Saga adalah anak baik dan ingin mengundangnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Luna pun menghubungi Saga. Saga kemudian menjemput Luna di sekolah untuk mengantarnya menjenguk Martha. Kedekatan mereka diam-diam direkam Reno.