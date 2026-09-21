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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 43: Luna dan Marco Selamatkan Mila, Martha Kecelakaan!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |12:30 WIB
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 43: Luna dan Marco Selamatkan Mila, Martha Kecelakaan!
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 43: Luna dan Marco Selamatkan Mila, Martha Kecelakaan! (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 43 bercerita tentang Prisil yang nekat mendatangi kantor Roman untuk meminta maaf. Namun Roman justru bertengkar hebat dengannya dan mengancam akan menceraikannya. 

Pertengkaran itu tidak sengaja terdengar oleh staf kantor, membuat masalah rumah tangga mereka mulai tercium orang lain. Di sudut lain, ada rencana jauh lebih gelap sedang disusun. Dewa memerintahkan Reno mencegat mobil Martha di dekat klinik. 

Targetnya jelas, ia ingin merebut laptop dan flashdisk hitam yang menyimpan seluruh dosa Dewa selama ini. Sementara jebakan itu dipersiapkan diam-diam, Mila justru shock berat setelah tahu dari staf kantor bahwa ayahnya berniat menceraikan ibunya.

Diliputi kesedihan, Mila pergi ke sebuah jembatan dengan niat mengakhiri hidupnya. Marco dan Luna yang kebetulan lewat langsung memergokinya. Pertengkaran pun pecah, hingga tanpa sengaja terungkap bahwa Marco sebenarnya sudah lama tahu skandal ayahnya sendiri. 

Saat Mila tergelincir hampir jatuh, Luna dan Marco sigap memegang tangannya dan menariknya kembali ke atas. Luna langsung memeluk Mila dengan hangat, sama sekali tanpa menyadari ada ikatan darah sebagai kakak-adik di antara mereka.

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