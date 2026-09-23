Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 170 Rabu: Davina Bebas dari Penjara, Kecurigaan Beralih ke Dipa!

JAKARTA - ‘Terikat Janji’ tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kasus yang menjerat Davina akhirnya menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan forensik membuktikan bahwa tidak ditemukan sidik jari Davina pada koper, uang dollar, maupun dokumen Avenue & Co. Bukti tersebut membuat dugaan terhadap Davina semakin melemah. Setelah melakukan gelar perkara, polisi akhirnya mencabut status tersangka Davina sekaligus menghentikan penahanannya. Davina pun dinyatakan bebas dan bisa kembali berkumpul dengan Papa Novan, Jihan, serta Sena yang sejak awal yakin bahwa dirinya tidak bersalah.

Di tengah kebahagiaan Davina setelah terbebas dari penjara, kecurigaan polisi justru mulai mengarah kepada Dipa. Pemeriksaan terhadap Jihan mengungkap sejumlah fakta penting yang semakin memperkuat dugaan bahwa Dipa terlibat dalam kasus tersebut. Jihan mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat Dipa membawa sebuah koper besar ke rumah Novan. Saat itu, koper tersebut terasa cukup berat ketika disentuh oleh Jihan. Tak hanya itu, Jihan juga mengaku pernah melihat Dipa keluar dari kamar Davina.

Kesaksian Jihan membuat polisi semakin yakin bahwa koper yang berisi uang dollar kemungkinan sengaja ditempatkan oleh Dipa untuk menjebak Davina. Jika dugaan tersebut benar, maka kasus yang selama ini menjerat Davina ternyata merupakan bagian dari rencana untuk membuatnya terlihat sebagai pelaku. Kini, setelah Davina terbebas, polisi harus mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik koper berisi uang dollar tersebut. Sementara itu, posisi Dipa semakin terdesak karena kesaksian Jihan mulai membuka satu per satu fakta yang sebelumnya tersembunyi.

Akankah polisi berhasil membuktikan keterlibatan Dipa dalam kasus yang menjerat Davina? Benarkah Dipa sengaja menaruh koper berisi uang dollar untuk menjebak Davina?

Saksikan Layar Drama RCTI ‘Terikat Janji’ hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB), pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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