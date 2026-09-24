Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 46: Prisil Panik Bakal Diceraikan Roman

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 46 bercerita tentang Mila dan Luna yang kembali terlibat konflik di sekolah hingga nyaris baku hantam. Betty melerai keduanya dan membawa mereka ke ruang guru untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Di sisi lain, Prisil semakin panik setelah mengetahui Roman berencana menceraikannya. Ia kembali mencari Dewa sebagai tempat bergantung. Namun, Dewa justru sedang menyiapkan rencana untuk mengambil flashdisk Martha yang berpotensi mengancam rahasianya.

Dewa kemudian memerintahkan Reno dan Ivan membobol rumah Martha. Ia meminta keduanya mengambil flashdisk sekaligus meminta mereka merusak CCTV saat Rifky tak berada di lokasi.

Reno pun mencari cara untuk menjauhkan Rifky dari lokasi dengan mengutus Yono untuk datang ke bengkel. Kesempatan pun datang ketika Martha dipanggil Bu Betty ke sekolah karena masalah Luna dan Mila.

Reno dan Ivan segera bergerak menuju rumah Martha. Di saat bersamaan, Rifky mendapat telepon dari polisi dan harus meninggalkan bengkel. Sementara itu, Prisil menemui Dewa dan mengungkapkan bahwa jika ia bercerai dari Roman, mereka bisa menikah.

Namun, Dewa justru terlihat ragu dengan rencana tersebut. Pembicaraan mereka terhenti setelah Prisil mendapat telepon dari Bu Betty. Ia diminta datang ke sekolah karena Mila terlibat keributan.

Prisil pun langsung pergi tanpa mengetahui bahwa Reno dan Ivan sedang menjalankan perintah Dewa. Di rumah Martha, Reno dan Ivan mulai membobol masuk untuk mencari flashdisk.