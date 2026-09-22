Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 169: Sena Dihadapkan Dua Misi Berat!

JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dipa bersama pengacaranya berusaha membantah tuduhan tersebut, tetapi polisi menegaskan bahwa penyidikan masih berlangsung dan Dipa tidak mudah mendapatkan penangguhan penahanan.

Di tengah situasi yang semakin berat, Davina harus merasakan dinginnya sel tahanan. Ia menangis dan berdoa agar kebenaran segera terungkap.

Novan kemudian datang menjenguk dan menguatkan putrinya. Setelah itu Sena menemui Davina, meyakinkannya agar tidak kehilangan harapan, dan berjanji akan terus berjuang sampai kebenaran terbukti. Sena bahkan membuatkan peta sederhana dan bermain tic-tac-toe untuk menghibur Davina sebelum mereka harus berpisah malam itu.

Sementara Sena berusaha melindungi Davina, Armand justru mengambil langkah berbahaya. Ia memerintahkan Gilang untuk menghabisi Pak Kemal dan Robert, dua orang yang dianggap dapat menyulitkan Dipa. Robert kemudian disergap Gilang dan dibuat seolah-olah pergi meninggalkan

masalah Avenue & Co sebelum mobilnya didorong ke jurang.