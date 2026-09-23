Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 45: CCTV Pembegalan Martha Ditemukan

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Martha yang masih dalam masa pemulihan mendapat kabar dari polisi bahwa CCTV kasus pembegalan dirinya telah ditemukan. Rifky kemudian datang ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan, namun rekaman tersebut belum cukup jelas untuk mengidentifikasi pelaku.

Di sisi lain, Saga mengantar Luna ke rumah Martha dan memberikan bunga sebagai bentuk perhatian. Namun, Saga terkejut saat menyadari bahwa rumah Luna ternyata berkaitan dengan berbagai perintah Dewa di masa lalu. Kecurigaannya semakin kuat setelah mengingat sejumlah kejadian yang pernah melibatkan keluarga Luna.

Saga kemudian menemui Andi secara diam-diam dan meminta bantuan untuk mencari tahu keterlibatan anak-anak Spider dalam kasus pembegalan. Sementara itu, Dewa yang mulai terdesak berusaha mencari bukti yang dimiliki Saga dan diam-diam masuk ke rumahnya.

Saga akhirnya memergoki Dewa di rumahnya. Keduanya terlibat pertengkaran hebat hingga terjadi perkelahian. Dewa menuntut Saga menyerahkan bukti yang disimpannya, namun Saga justru mengancam bahwa jika dirinya sampai disakiti, bukti kejahatan Dewa akan sampai ke polisi.

Sementara itu, usaha Mila mempertemukan Roman dan Prisil untuk memperbaiki rumah tangga mereka gagal. Roman masih belum mampu memaafkan kebohongan Prisil dan memilih pergi, membuat Mila semakin takut kehilangan keluarganya.

Dewa kemudian meminta Reno mengawasi Saga dan Luna. Di sisi lain, Reno mulai mencurigai Andi sebagai pengkhianat setelah mengetahui hubungannya dengan Saga.