Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 164: Armand Pegang Rahasia Kematian Ryan, Novan Tak Berkutik?

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena berusaha mencari celah untuk menanyakan aliran keuntungan Avenue & Co kepada Davina. Namun, makan malam keluarga Novan bersama Armand membuat niatnya sulit terlaksana. Sena pun mengurungkan rencananya.

Di tengah makan malam, Armand justru membuat kejutan. Ia menegaskan bahwa Davina merupakan calon penerus Kusuma Food. Armand juga memberikan rumah kepada Dipa dan Jihan serta menawarkan mobil mewah kepada Novan. Namun, Novan menolak pemberian tersebut hingga mobil itu akhirnya diberikan kepada Dipa.

Sekilas tindakan Armand terlihat sebagai bentuk kemurahan hati. Namun, Dipa justru merasakan tekanan yang berbeda. Ia bahkan tidak berani menggunakan mobil tersebut. Sikap tersebut membuat pemberian Armand terasa seperti sesuatu yang menyimpan maksud lain.

Sementara itu, masa lalu Armand perlahan terungkap. Delapan tahun lalu, setelah Novan dan Mayang menguburkan Ryan, keduanya meminta bantuan Armand untuk menutupi kematian tersebut.