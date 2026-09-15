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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 163: Davina Harus Hadapi Ancaman Besar dari Masa Lalu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |18:02 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 163: Davina Harus Hadapi Ancaman Besar dari Masa Lalu
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dion kemudian menemukan laporan keuangan Avenue & Co dari laptop Pak Kemal. Saat dibandingkan dengan laporan yang sebelumnya diterima Davina, Sena menemukan perbedaan yang sangat besar. Laporan asli menunjukkan Avenue & Co mengalami kerugian, sedangkan laporan yang telah dimanipulasi menunjukkan keuntungan besar. Sena pun menyimpulkan bahwa Avenue & Co digunakan Dipa sebagai tempat pencucian uang. Ia juga menemukan fakta penting bahwa secara hukum Avenue & Co masih tercatat atas nama Davina, sehingga Davina berpotensi ikut terseret dalam penyelidikan.

Sementara itu, Novan kembali dihantui masa lalu ketika teringat peristiwa delapan tahun sebelumnya saat dirinya secara tidak sengaja menyebabkan kematian Ryan. Mayang kemudian meminta bantuan Armand untuk mengaburkan jejak dengan membuat alibi bahwa Ryan pergi ke luar negeri. Di masa kini, Novan merasa semakin terikat oleh hutang budi kepada Armand setelah menerima hadiah mobil darinya. Ketika Davina mengatakan bahwa menerima pemberian tersebut bisa membuat Novan berada di bawah kendali Armand, Novan semakin gelisah.

Malamnya, Davina menghadiri makan malam keluarga bersama Novan, Mayang, Jihan, Dipa, dan Armand. Kepulangan Jihan dari Paris membuat suasana keluarga kembali hangat, tetapi kehadiran Armand justru menambah kegelisahan Novan. Armand tampil ramah dan seolah hanya ingin mempererat hubungan keluarga serta bisnis yang telah berlangsung selama 22 tahun.

Namun, Davina mulai mempertanyakan hubungan masa lalu Armand dengan keluarganya. Di tengah makan malam, Davina menerima pesan dari Sena yang ingin berbicara dengannya. Ia pun meninggalkan meja dan menelepon Sena dari toilet, membuka kemungkinan bahwa Sena akan menyampaikan informasi penting mengenai Avenue & Co dan risiko yang kini mengancam Davina

Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Sena kepada Davina? Akankah rahasia Avenue & Co menyeret Davina ke dalam masalah besar, dan mampukah Novan melepaskan diri dari kendali Armand sebelum rahasia delapan tahun lalu terbongkar?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

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