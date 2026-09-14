Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 37: Luna Adalah Anak yang Dibuang Prisil 17 Tahun Lalu

Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 37: Martha Syok Tahu Luna Anak yang Dibuang Prisil 17 Tahun Silam. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta eps 37 bercerita tentang Luna yang berhasil kabur setelah mendengar rahasia besar yang membuat Mila panik setengah mati. Di saat bersamaan, aksi balap liar Luna dan Bima terbongkar hingga membuat Martha marah besar.

Beruntung hasil MRI Marco dinyatakan aman oleh dokter. Sementara itu, ketegangan berlanjut ketika Dewa berhasil melacak keberadaan perangkat tracker yang dipasang Marco. Meski Marco berhasil menghapus aplikasi tepat waktu, Dewa mulai curiga pada anaknya sendiri.

Di sisi lain, Reno melancarkan aksi pengkhianatan dengan membocorkan rencana pengiriman barang terlarang milik Saga ke polisi. Tujuannya, agar Saga ditangkap dan ia bisa merebut posisinya di geng.

Puncak konflik terjadi saat Roman membawa Prisil dan Mila merayakan ulang tahun di panti asuhan tanpa menyadari masa lalu Prisil. Perempuan itu dibuat panik setengah mati saat Bu Erni (pengurus panti) mengenali dirinya sebagai wanita yang membuang bayinya 17 tahun lalu.

Prisil meminta Bu Erni merahasiakan hal itu dan dengan dingin menegaskan bahwa ia sudah tidak mau berurusan dengan anak tersebut. Tanpa disengaja, Martha yang berada di balik tembok mendengar seluruh pembicaraan mereka.