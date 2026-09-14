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Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 71: Perebutan Sweater Berujung Fakta Mengejutkan, Kenzo Anak Arumi?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |17:52 WIB
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 71: Perebutan Sweater Berujung Fakta Mengejutkan, Kenzo Anak Arumi?
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 71: Perebutan Sweater Berujung Fakta Mengejutkan, Kenzo Anak Arumi? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sinetron Terlanjur Mencintaimu yang tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28 mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Celia akhirnya memutuskan memeriksa sweater mencurigakan yang diyakini menyimpan jejak kelahiran Kenzo. Sampelnya rencananya akan dibawa ke Helix National Laboratory untuk diuji DNA dan jenis darahnya. Mendengar hal itu, Laura dan Wulan justru dilanda cemas, sebab jika bukti tersebut benar ditemukan, kebohongan besar yang selama ini mereka jaga bisa runtuh seketika.

Kabar itu membuat firasat Arumi kian menguat. Ia mendesak Wulan untuk berterus terang soal keberadaan anaknya. Namun, alih-alih menjawab, Wulan justru berkelit sekaligus menyingkap fakta lain bahwa Alex dan Laura ternyata sudah lama mengetahui hal tersebut.

Di tengah amarah Arumi yang nyaris tak terbendung, Elio memilih diam-diam mengikuti Alex yang membawa Kenzo pergi. Berpacu dengan waktu untuk menggagalkan hasil pemeriksaan, Alex nekat merebut sweater itu secara paksa. Namun, ia tak menyangka Elio sudah menunggu dan berhasil mengambilnya kembali.

Di momen yang sama, Celia mengungkap kaitan erat antara sweater tersebut dengan identitas anak Arumi. Elio membeku, tak sanggup berkata-kata, dihantam pertanyaan yang mengguncang: benarkah Kenzo selama ini adalah darah dagingnya sendiri?

Mampukah Elio mengungkap kebenaran ini sebelum Alex kembali bertindak untuk melenyapkan seluruh bukti yang ada? Dan sanggupkah Arumi menghadapi kenyataan jika benar Kenzo adalah darah dagingnya sendiri?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kmj)

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