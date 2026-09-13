Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 69: Kebenaran Mulai Terkuak, Anak Arumi Masih Hidup?

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 69: Kebenaran Mulai Terkuak, Anak Arumi Masih Hidup? (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 69 bercerita tentang Arumi yang meminta izin pada almarhumah Nadya untuk tinggal di rumahnya. Tanpa dia sadari, di rumah itu perasaannya terhadap Elio tumbuh semakin kuat.

Sementara Imas menemukan petunjuk dari tulisan peninggalan Bik Siti yang bisa membongkar rahasia Kenzo. Panik rahasianya terbongkar, Laura menjebak Imas dengan tuduhan mencuri jam tangan Celia.

Tapi tak disangka, sweater milik Laura yang selama ini menjadi bukti penting justru ditemukan di kamar Imas. Kecurigaan Celia pun semakin tajam. Terlebih ketika Wulan tanpa sengaja menyebut Kenzo sebagai ‘cucu’nya di depan Alex

Ucapan itu membuat Via menghubungkannya dengan masa lalu Arumi. Hingga akhirnya Via datang membawa kabar yang mengguncang Arumi. Anak yang selama ini diyakini telah hilang kemungkinan besar masih hidup!

Di sisi lain, Elio mulai menyadari perasaannya pada Arumi, sementara Kevin terang-terangan ingin memperjuangkannya. Benarkah Kenzo adalah anak Arumi yang selama ini dicarinya?