Dituduh Membunuh dan Dipenjara, Ini Sinopsis Microdrama Istri yang Difitnah di V+Short

JAKARTA – Tuduhan palsu membuat kehidupan Brielle berubah dalam sekejap. Dituduh sebagai orang yang membunuh saudara perempuan tunangannya, Brielle harus kehilangan kebebasannya dan menghabiskan tiga tahun di balik jeruji besi.

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Sinopsis Microdrama Istri yang Difitnah

Kehidupan Brielle hancur setelah dirinya dituduh membunuh saudara perempuan tunangannya. Meski tidak melakukan kejahatan tersebut, Brielle tetap dianggap sebagai pelaku. Ia harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun dan kehilangan kehidupan yang sebelumnya ia miliki.

Tiga tahun kemudian, Brielle akhirnya bebas. Namun, pengalaman selama berada di penjara tidak membuatnya menyerah. Justru sebaliknya, Brielle semakin yakin untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Ia bertekad membersihkan namanya dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.