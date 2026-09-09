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Ada Cinta dan Bahaya, Intip Keseruan Microdrama V+Short Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |23:02 WIB
Ada Cinta dan Bahaya, Intip Keseruan Microdrama V+Short <i>Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya</i>
Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya
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JAKARTA – Cerita cinta tidak selalu berjalan mulus. Ada yang harus berhadapan dengan rahasia masa lalu, konflik keluarga, pernikahan yang tidak direncanakan, hingga hubungan toxic yang justru membawa seseorang ke dalam situasi berbahaya. 

Hal-hal tersebut bisa ditemukan dalam berbagai microdrama yang hadir di V+Short. Dengan episode berdurasi singkat, setiap cerita dikemas dengan konflik yang cepat berkembang sehingga penonton bisa langsung masuk ke dalam ceritanya tanpa perlu menunggu terlalu lama. 

Salah satunya adalah “Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya”. Cerita ini mengikuti hubungan Diego dan Alessandra yang berubah setelah sebuah fakta mengejutkan terungkap. Klik link di sini untuk nonton streaming “Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya” di aplikasi V+Short. Penasaran dengan kisah Diego dan Alessandra? Berikut sinopsisnya.
 
Sinopsis Microdrama Terjebak dalam Cinta yang Berbahaya 

Diego merupakan seorang agen intelijen yang terbiasa menghadapi berbagai situasi berbahaya. Namun, kehidupannya berubah ketika ia mengetahui fakta mengejutkan tentang perempuan yang selama ini menjadi kekasihnya, Alessandra. Alessandra ternyata merupakan putri Roberto, seorang buronan kelas kakap yang memiliki kaitan dengan tragedi masa lalu Diego. 

Fakta tersebut membuat hubungan Diego dan Alessandra berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, Diego masih memiliki perasaan kepada Alessandra. Namun di sisi lain, ia menyimpan dendam terhadap Roberto. Sosok tersebut bukan sekadar buronan bagi Diego karena memiliki hubungan dengan kematian timnya. 

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