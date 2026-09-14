Microdrama Mahasiswi Perebut Suamiku Eksklusif di V+Short: Awalnya Adik Angkat, Ternyata Pelakor!

JAKARTA – Bagaimana jika orang yang kita sambut dengan baik justru diam-diam ingin merebut suami kita? Inilah yang dialami Edeline dalam microdrama eksklusif V+Short berjudul “Mahasiswi Perebut Suamiku”.

Microdrama ini bisa disaksikan di aplikasi V+Short dengan klik link di sini. Microdrama berbasis AI ini menghadirkan cerita yang unik, tentang kisah rumah tangga yang awalnya terlihat biasa, tetapi masalah mulai muncul ketika seorang perempuan muda datang dan mulai mendekati suami Edeline.

Setelah kehilangan calon buah hatinya secara tragis, Edeline masih berusaha bangkit dari kesedihan. Di saat yang sama, ia menyambut Lara, adik angkat James yang sudah lama tidak bertemu dengannya, untuk tinggal bersama mereka.

Edeline tidak pernah menyangka bahwa Lara ternyata menyimpan perasaan khusus kepada James, suaminya. Sejak awal, Lara memang sudah terobsesi kepada James. Ia ingin mendapatkan James, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan rumah tangganya bersama Edeline.

Lara pun mulai menjalankan rencananya. Ia mendekati James sedikit demi sedikit, membuat dirinya terlihat membutuhkan perhatian, hingga akhirnya membuat sebuah kebohongan besar: Lara mengaku sedang mengandung anak James.