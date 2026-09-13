Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 36: Identitas T-Rex Terbongkar, Marco Murka!

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini menghadirkan kombinasi konflik keluarga yang emosional dengan kisah persahabatan dan kehidupan remaja. Tayangan ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), serta aktor dan aktris berbakat lainnya.

Martha akhirnya mengetahui dari Rifky bahwa anak kandungnya ternyata masih hidup. Rifky pun masih terus berjuang untuk mencari keberadaan anak tersebut. Sementara itu, kecurigaan mulai muncul dari Mila setelah ia menemukan sebuah botol lotion dari Royal Premiere Hotel di kamar ibunya, Prisil.

Konflik semakin memuncak saat arena balap. Marco yang mengejar T-Rex justru mengalami kecelakaan dan terjatuh dari motor. Luna yang panik langsung membuka helm untuk menolong Marco. Namun, tindakan tersebut justru membuat identitas Luna sebagai T-Rex terbongkar di hadapan Marco.

Marco sontak merasa sangat kecewa dan marah besar. Ia merasa telah dibohongi oleh Luna dan Bima yang selama ini menyembunyikan identitas T-Rex darinya. Hubungan mereka pun semakin rumit setelah rahasia yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar.

Di tempat lain, kecurigaan Mila terhadap ibunya semakin menguat. Mila diam-diam membuntuti Prisil hingga ke Royal Premiere Hotel. Di sana, ia justru mendapati Prisil masuk ke sebuah kamar bersama Dewa, ayah Marco.