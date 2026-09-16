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5 Drakor Underrated yang Jarang Dibahas, Seru untuk Ditonton

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |11:00 WIB
5 Drakor Underrated yang Jarang Dibahas, Seru untuk Ditonton
Drakor Underrated yang Jarang Dibahas. (Foto: YouTube/Viu Indonesia)
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JAKARTA - Bagi Anda yang hobi menonton drama Korea namun lagi bosan atau kehabisan tontonan, mungkin sudah waktunya melirik judul-judul yang tidak terlalu sering masuk daftar drama hits. Beberapa drakor memang tidak selalu ramai dibicarakan, tetapi tetap menawarkan cerita menarik dan karakter yang bikin sulit berhenti menonton.

Berikut lima rekomendasi drama underrated yang layak masuk daftar tontonan, mulai dari kisah cinta masa lalu hingga cerita balas dendam penuh ketegangan.

1. Serendipity’s Embrace

(Foto: Soompi)
Serendipity’s Embrace. (Foto: Soompi)

Drama ini mengikuti Lee Hong Joo (Kim So Hyun), perempuan yang menjadi skeptis terhadap cinta setelah hubungan pertamanya berakhir dengan patah hati. Sepuluh tahun kemudian, dia tak sengaja kembali bertemu dengan cinta pertamanya, Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop), di sebuah kafe.

Kini bekerja sebagai perencana keuangan, Hoo Young justru menjadi orang terakhir yang ingin ditemui Hong Joo. Namun, pertemuan tak terduga itu membuka kemungkinan bagi keduanya untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam urusan cinta.

Meski sekilas terdengar seperti kisah cinta pertama yang sederhana, drama ini punya banyak momen romantis. Sosok Hoo Young yang sudah lama menyimpan perasaan kepada Hong Joo juga menjadi salah satu daya tarik utamanya.

2. Nine: Nine Time Travels

(Foto: Soompi)
Nine: Nine Time Travels. (Foto: Soompi)

Buat pencinta cerita perjalanan waktu, Nine: Nine Time Travels bisa menjadi pilihan yang menarik. Drama ini bercerita tentang Park Sun Woo (Lee Jin Wook), seorang pembawa berita yang menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. 

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