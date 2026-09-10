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Made in Korea 2 Akhirnya Tayang, Ceritakan Pertemuan setelah 9 Tahun

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |21:00 WIB
<i>Made in Korea 2</i> Akhirnya Tayang, Ceritakan Pertemuan setelah 9 Tahun
Made in Korea 2. (Foto: Instagram/@disneypluskr)
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JAKARTA - Made in Korea 2 menceritakan Baek Ki Tae (Hyun Bin) dan Jang Gun Young (Jung Woo Sung) setelah 9 tahun dengan karakter yang telah dewasa dari sebelumnya. Pada musim ini, kisah persaingan di antara keduanya dikemas dalam enam episode dengan tiga tanggal penayangan. 

Dua episode pertama diluncurkan pada hari ini, Kamis (10/9/2026), kemudian episode 3-4 bakal tayang pada 16 September, dan dua episode terakhir bisa ditonton pada 23 September nanti. 

Di musim kedua ini, tampaknya pertarungan antara Baek Ki Tae dan Gun Young semakin sengit. Sang sutradara, Woo Min Ho menggambarkan perbedaan kedua musim dengan sederhana. "Jika musim pertama adalah pertarungan anak-anak, musim kedua merupakan pertarungan orang dewasa," ucapnya dikutip dari Allkpop, Kamis (10/9/2026).

Bukan tanpa alasan, pasalnya, musim pertama mengikuti perjalanan Baek Ki Tae menuju kekayaan dan kekuasaan, dan Jaksa Jang Gun Young yang terus mengejarnya. 

Made in Korea 2. (Foto: Instagram/@disneypluskr)
Made in Korea 2. (Foto: Instagram/@disneypluskr)

Nah, di Made in Korea 2, cerita berpindah pada 1979 dan mempertemukan Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA) dengan Markas Besar Investigasi Gabungan. Baek Ki Tae juga berhasil naik pangkat menjadi wakil komandan dan pelaksana tugas direktur KCIA. 

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