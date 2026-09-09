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4 Alasan A Bona Fide Killer Jadi Drama Korea yang Betah Ditonton

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |21:00 WIB
4 Alasan <i>A Bona Fide Killer</i> Jadi Drama Korea yang Betah Ditonton
A Bona Fide Killer. (Foto: MBC)
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JAKARTA - Sejak penayangan perdananya, A Bona Fide Killer telah mencuri perhatian para penggemar drama Korea. Tak heran jika pencapaian rating dari Nielsen Korea terus solid hingga menjelang episode terakhirnya. 

Drama yang dibintangi oleh Gong Hyo Jin dan Jung Joon Won itu sempat mendapatkan rating 10,2 persen pada episode 6 yang tayang 15 Agustus 2026 kemarin. Selain para pemeran yang menjanjikan, jalan ceritanya yang membuat penasaran penonton menjadi daya tariknya. 

Nah bagi yang mau mengejar ketegangan dua episode terakhirnya atau bersiap untuk marathon drama ini, simak alasan A Bona Fide Killer jadi drakor yang wajib masuk watchlist dan betah untuk ditonton! 

1. Peran Utama Wanita Punya Karakter Kompleks 

A Bona Fide Killer. (Foto: MBC)
A Bona Fide Killer. (Foto: MBC)

Dalam drama adaptasi webtoon tersebut, Gong Hyo Jin ditantang untuk memerankan peran ganda yang sangat berlawanan. Dia bermain sebagai Yu Bo Na, seorang ibu penyayang juga penembak jitu terkenal "Kingfisher" yang menjadi rahasia gelap dirinya. 

Pekerjaannya tersebut berupa seorang tentara bayaran yang dikenal karena membunuh beberapa penjahat di negara itu. Ketika hukum gagal melindungi rakyat, dia langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dalam arti tertentu, dia berbuat baik kepada masyarakat, namun sayangnya, fakta bahwa dirinya bisa disebut sebagai pembunuh berdarah dingin tak bisa berubah. 

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