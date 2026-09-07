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6 Drakor Baru September 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, Ada Hyun Bin hingga Son Ye Jin

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:00 WIB
6 Drakor Baru September 2026 yang Wajib Masuk <i>Watchlist</i>, Ada Hyun Bin hingga Son Ye Jin
Drakor Baru September 2026 yang Wajib Masuk Watchlist. (Foto: Instagram/@netflixkr)
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JAKARTA - September 2026 bakal diramaikan dengan sederet drama Korea baru yang siap menemani penonton. Genre yang ditawarkan juga cukup beragam, mulai dari kisah romansa, fantasi, drama keluarga, hingga cerita penuh intrik.

Beberapa di antaranya bahkan dibintangi nama besar seperti Hyun Bin, Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Seo Kang Jun, hingga Ahn Eun Jin. Kalau sedang mencari tontonan baru bulan ini, berikut enam drakor yang bisa masuk daftar:

1. Made in Korea 2

(Foto: Disney+)
(Foto: Disney+)

Buat yang mengikuti musim pertamanya, Made in Korea 2 menjadi salah satu judul yang paling dinantikan. Drama ini kembali menghadirkan Hyun Bin sebagai Baek Ki Tae dan Jung Woo Sung sebagai jaksa Jang Geon Young.

Musim pertama berkisah tentang Baek Ki Tae, pria yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan, serta Jang Geon Young yang berusaha menghentikannya di tengah situasi penuh gejolak pada era 1970-an.

Memasuki musim kedua, cerita berlanjut sembilan tahun kemudian. Baek Ki Tae kini sudah berada di puncak kekuasaan.

Made in Korea 2 tayang perdana pada 9 September di Disney+.

2. The Ordinary Jackpot

(Foto: tvN)
(Foto: tvN)

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