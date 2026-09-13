Park Ji Hoon Digaet Bintangi Drama Romantis Holding Onto the End of This Night

SEOUL - Park Ji Hoon dikabarkan akan comeback berakting di layar kaca lewat drama romantis Holding Onto the End of This Night. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi agensinya, YY Entertainment.

“Drama itu adalah salah satu proyek akting yang sedang dipertimbangkan Park Ji Hoon saat ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Xportsnews, pada Minggu (13/9/2026).

Drama Holding Onto the End of This Night bercerita tentang seorang pengedar narkoba dan pegawai kebersihan yang menjalani kehidupan sangat berbeda satu sama lain. Mereka bertemu untuk menjadi cahaya penyelamat satu sama lain.

Park Ji Hoon mendapat tawaran untuk berperan sebagai Choi Woo Sung, seorang pegawai kebersihan yang pernah bermimpi menjadi pianis. Mimpi itu membuat dia sempat menempuh pendidikan di sekolah seni.

Namun Choi Woo Sung akhirnya menyerah pada mimpinya dan menjadi tenaga bersih-bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika ada waktu istirahat, ia diam-diam bermain piano di sebuah kafe yang telah tutup.