Moon Ga Young Bakal Reuni bareng Cha Eun Woo di Drama Seorabeol Knife

JAKARTA - Moon Ga Young resmi akan berperan sebagai pemeran utama dalam drama Seorabeol Knife yang dijadwalkan tayang tahun depan. Menariknya, dalam drama tvN itu, Moon Ga Young bakal reuni bareng Cha Eun Woo.

Dikutip dari My Daily, Selasa (8/9/2026), Moon Ga Young disebut akan berperan sebagai Putri Deokyeong. Dia adalah seorang Seonggol berdarah bangsawan murni dan bermimpi menjadi ratu pertama Silla.

Putri Deokyeong digambarkan sebagai sosok yang sangat religius dan ingin tahu. Dia memiliki bakat kaligrafi dan melukis terbaik di Silla. Tak hanya itu, dia disebut mempunyai selera makan yang tinggi dan indra penciuman yang kuat.

Seorabeol Knife menceritakan kisah romantis bertema kuliner edisi terbatas antara seorang koki Italia yang dikenal sebagai "Temptation of the Mediterranean" atau "Godaan dari Mediterania" dengan seorang putri yang ditakdirkan untuk menjadi "matahari Seorabeol".

Drama yang disutradarai oleh Jang Tae Yu, yang turut menyutradarai The Tyrant's Chef, mengisahkan perjuangan dalam dunia kuliner, di mana perwakilan dan kepala koki restoran berbintang Michelin 1, Orot, melakukan perjalanan waktu.