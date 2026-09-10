Nam Ji Hyun dan Kim Jae Young Adu Akting dalam Romcom Make Me Tremble

SEOUL - Nam Ji Hyun dan Kim Jae Young dipastikan beradu akting dalam drama komedi romantis terbaru TVING, Make Me Tremble.

Drama ini berkisah tentang seorang perempuan yang menolak berpacaran tanpa cinta. Namun bagaimana ketika dia bertemu seorang pria yang justru sangat menikmati hubungan tanpa cinta?

Mengutip Allkpop, Nam Ji Hyun akan berperan sebagai Gong Yeon Soo, perempuan dengan pola pikir tradisional. Hal itu karena dia dibesarkan dalam keluarga konservatif dengan tradisi dan etika tinggi.

Gong Yeon Soo juga digambarkan memiliki pemikiran yang sangat strict terkait cinta dan hubungan asmara. Sementara itu, Kim Jae Young akan berperan sebagai Dok Go Dal, bos sebuah perusahaan yang memproduksi produk-produk dewasa.

Nam Ji Hyun dan Kim Jae Young Adu Akting dalam Romcom Make Me Tremble. (Foto: TVING)

Sebagai pengusaha, dia meyakini, kedekatan fisik sama pentingnya dengan koneksi emosional. Filosofi tersebut juga dipegangnya dalam menjalankan bisnisnya.