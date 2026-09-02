Choo Young Woo dan Kim So Hyun Siap Adu Akting di Drama Romantis Love Doctor

SEOUL - Choo Young Woo dan Kim So Hyun langsung mencuri perhatian para penggemar drama Korea lewat dua teaser perdana Love Doctor. Cuplikan drama yang dirilis pada 1 September itu memperlihatkan momen singkat di antara kedua pemeran utama yang penuh kasih dan cinta.

Dalam teaser pertama, Choo Young Woo dan Kim So Hyun berbagi payung bersama di tengah cuaca yang hujan. Backsound dan nuansa yang terekam membuat cuplikan tersebut terasa semakin manis.

Beberapa saat kemudian, ENA juga merilis teaser kedua yang merekam suasana hangat di dalam bus. Kedua pemeran itu tampak berbagi senyum dan tawa.

Dialog singkat keduanya juga terekam dalam video singkat tersebut. "Aku tiba-tiba merindukanmu, padahal tidak terjadi apa-apa."

Sontak saja, teaser singkat drama ENA tersebut membuat para penonton semakin tidak sabar untuk menonton chemistry dari Choo Young Woo dan Kim So Hyun.