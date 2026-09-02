Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Choo Young Woo dan Kim So Hyun Siap Adu Akting di Drama Romantis Love Doctor

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |11:30 WIB
Choo Young Woo dan Kim So Hyun Siap Adu Akting di Drama Romantis <i>Love Doctor</i>
Choo Young Woo dan Kim So Hyun main di "Love Doctor". (Foto: Instagram/@ena_drama)
A
A
A

SEOUL - Choo Young Woo dan Kim So Hyun langsung mencuri perhatian para penggemar drama Korea lewat dua teaser perdana Love Doctor. Cuplikan drama yang dirilis pada 1 September itu memperlihatkan momen singkat di antara kedua pemeran utama yang penuh kasih dan cinta. 

Dalam teaser pertama, Choo Young Woo dan Kim So Hyun berbagi payung bersama di tengah cuaca yang hujan. Backsound dan nuansa yang terekam membuat cuplikan tersebut terasa semakin manis. 

Beberapa saat kemudian, ENA juga merilis teaser kedua yang merekam suasana hangat di dalam bus. Kedua pemeran itu tampak berbagi senyum dan tawa. 

Dialog singkat keduanya juga terekam dalam video singkat tersebut. "Aku tiba-tiba merindukanmu, padahal tidak terjadi apa-apa." 

Sontak saja, teaser singkat drama ENA tersebut membuat para penonton semakin tidak sabar untuk menonton chemistry dari Choo Young Woo dan Kim So Hyun. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/206/3238128//song_kang-tW5r_large.jpg
Song Kang dan Kim So Hyun Dipastikan Reuni dalam Drama White Scandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/206/3219612//kim_so_hyun-zhjl_large.jpg
Kim So Hyun Gabung Film Baru Yoo Hae Jin dan Im Siwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/206/3203546//song_kang_dan_kim_so_hyun-1J3V_large.jpg
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama White Scandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187231//choo_young_woo_kim_so_hyun-CqTZ_large.jpg
Kim So Hyun dan Choo Young Woo Adu Akting dalam Drama Romance Expert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/206/3181429//kim_so_hyun-Ac9K_large.jpg
Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA Romance Expert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/206/3173106//lee_se_young-Qnaq_large.jpg
Lee Se Young Digaet Bintangi Drama Fantasi Baru Sutradara Crash Landing On You
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement