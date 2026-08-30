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Joanna Kania Ungkap Rencana Rudal Timur Garap Film Layar Lebar

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |14:30 WIB
Joanna Kania Ungkap Rencana Rudal Timur Garap Film Layar Lebar
Joanna Kania Ungkap Rencana Rudal Timur Garap Film Layar Lebar. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)
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JAKARTA - Grup komika Rudal Timur bersiap menggarap film layar lebar, setelah sukses merilis single perdana, RUTIM. Proyek tersebut, diprediksi akan melibatkan sederet bintang besar. 

Joanna Kania, pendiri Rudal Timur mengatakan, keputusan grup itu melebarkan sayap ke dunia akting merupakan bentuk keseriusan manajemen dalam mengelola talenta kreatif yang mereka miliki.

Dia mengatakan, potensi yang dimiliki para personel Rudal Timur (Kristianus Sodho, Reinold R. Lawalata, Simson Yermia Libing, dan Yohanis Pangkey) tak kalah untuk bersaing di industri profesional.

“Kris suaranya bagus, Yopa bisa menciptakan lagu, sedangkan Kak Rey juga bagus. Jadi, bisa saling mengisi untuk klop,” ungkap Joanna saat ditemui awak media di Bintaro, Tangerang Selatan, pada 29 Agustus 2026.

Rudal Timur
Joanna Kania Ungkap Rencana Rudal Timur Garap Film Layar Lebar. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)

Sebelum masuk ke industri akting, Rudal Timur meluncurkan single Rutim. Menariknya, single tersebut mengusung genre yang unik dengan mengawinkan unsur hip-hop dan sentuhan budaya Minang, hasil kolaborasi apik dengan musisi Mantra Timur.

Kristianus Sodho menjelaskan, pemilihan nama Rutim bukan sekadar singkatan, melainkan memiliki filosofi mendalam tentang kreativitas tanpa batas.

“Filosofi rudal itu kan bisa meluncur tidak terbatas. Artinya, kami ingin berkarya tanpa ada sekat, baik itu musik, akting, maupun komedi. Karena itu, di masa depan kami akan melihat berbagai aspek sebagai sebuah kesempatan,” ungkap Kristianus.

Kejutan sesungguhnya justru datang dari rencana proyek film layar lebar mereka. Reynold Lawalata membocorkan, naskah film tersebut sudah hampir rampung dan siap diproduksi dalam waktu dekat.

 

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