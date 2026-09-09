Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Putri Marino Tolak Tawaran Film Lain demi Empat Musim Pertiwi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |09:08 WIB
Putri Marino Tolak Tawaran Film Lain demi <i>Empat Musim Pertiwi</i>
Putri Marino Tolak Tawaran Film Lain demi Film "Empat Musim Pertiwi". (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Putri Marino memang dikenal totalitas dalam memerankan setiap karakter dalam film yang dibintanginya. Namun di film terbarunya kali ini justru ada fakta yang lebih menarik.

Istri Chicco Jerikho tersebut bahkan mengambil keputusan besar setelah menerima tawaran membintangi film Empat Musim Pertiwi. Dia memilih tidak mengambil proyek film lain demi memberikan ruang sepenuhnya untuk mendalami karakter Pertiwi.

Keputusan itu diambil Putri setelah membaca naskah yang diberikan sutradara Kamila Andini. Menurutnya, karakter Pertiwi membutuhkan persiapan yang jauh lebih serius sehingga dia tidak ingin pikirannya terbagi dengan proyek lain.

“Iya bener. Jadi waktu Mbak Dini menawarkan film Empat Musim Pertiwi dan sepertinya akan jalan sebentar lagi, aku memutuskan untuk tidak mengambil projek apapun,” ujar Putri Marino usai rilis trailer film Empat Musim Pertiwi, Selasa (8/9/2026).

Putri merasa dirinya sebagai aktor perlu memberikan ruang yang cukup agar karakter Pertiwi bisa berkembang selama proses persiapan hingga syuting.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/33/3111782/putri_marino-jL1I_large.jpg
Chicco Jerikho Rajin Unggah Kemesraan, Putri Marino: Kami Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078683/putri_marino-paCx_large.jpg
Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/33/3000919/beradegan-mesra-dengan-nicholas-saputra-putri-marino-minta-izin-ke-chicco-jerikho-misFxHxlSz.jpg
Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino Minta Izin ke Chicco Jerikho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/33/2818057/putri-marino-hadiri-cannes-film-festival-bawa-misi-ini-NQVzNat8bP.jpg
Putri Marino Hadiri Cannes Film Festival, Bawa Misi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/33/2754529/dulu-malas-putri-marino-kini-rajin-pakai-skincare-gegara-syuting-panas-panasan-fDlyT9v1p1.jpg
Dulu Malas, Putri Marino Kini Rajin Pakai Skincare Gegara Syuting Panas-panasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/33/2742798/ayahnya-meninggal-dunia-bastian-steel-beri-kekuatan-ke-adik-putri-marino-BGkDIeNlz3.jpg
Ayahnya Meninggal Dunia, Bastian Steel Beri Kekuatan ke Adik Putri Marino
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement