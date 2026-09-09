Putri Marino Tolak Tawaran Film Lain demi Empat Musim Pertiwi

Putri Marino Tolak Tawaran Film Lain demi Film "Empat Musim Pertiwi". (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Aktris Putri Marino memang dikenal totalitas dalam memerankan setiap karakter dalam film yang dibintanginya. Namun di film terbarunya kali ini justru ada fakta yang lebih menarik.

Istri Chicco Jerikho tersebut bahkan mengambil keputusan besar setelah menerima tawaran membintangi film Empat Musim Pertiwi. Dia memilih tidak mengambil proyek film lain demi memberikan ruang sepenuhnya untuk mendalami karakter Pertiwi.

Keputusan itu diambil Putri setelah membaca naskah yang diberikan sutradara Kamila Andini. Menurutnya, karakter Pertiwi membutuhkan persiapan yang jauh lebih serius sehingga dia tidak ingin pikirannya terbagi dengan proyek lain.

“Iya bener. Jadi waktu Mbak Dini menawarkan film Empat Musim Pertiwi dan sepertinya akan jalan sebentar lagi, aku memutuskan untuk tidak mengambil projek apapun,” ujar Putri Marino usai rilis trailer film Empat Musim Pertiwi, Selasa (8/9/2026).

Putri merasa dirinya sebagai aktor perlu memberikan ruang yang cukup agar karakter Pertiwi bisa berkembang selama proses persiapan hingga syuting.