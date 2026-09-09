Gara-gara Empat Musim Pertiwi, Arya Saloka Jadi Berkunjung ke Bromo dan Belajar Berkuda

Film Empat Musim Pertiwi ternyata membawa Arya Saloka ke sejumlah pengalaman baru. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Film Empat Musim Pertiwi ternyata membawa Arya Saloka ke sejumlah pengalaman baru. Bukan hanya mendapat karakter Bisma yang mengharuskannya tampil dengan gaya berbeda, Arya juga untuk pertama kalinya mengunjungi Bromo sekaligus belajar berkuda.

Arya mengaku jika bukan karena film tersebut, kemungkinan dirinya belum akan mengunjungi kawasan Bromo dalam hidupnya.

“Kalau berkuda di Bromo, iya, itu pertama kali saya kalau nggak ada Empat Musim Pertiwi, saya mungkin belum pernah ke Bromo,” ujar Arya Saloka saat ditemui usai rilis trailer film Empat Musim Pertiwi, Selasa (8/9/2026).

Awalnya, aktor tersebut justru tidak terlalu bersemangat ketika hendak berangkat ke Bromo. Salah satu alasannya karena ia memiliki alergi terhadap udara dingin.

Namun, perasaan itu berubah setelah Arya tiba di lokasi. Dia langsung terpukau melihat lanskap Bromo yang menjadi bagian dari latar film.