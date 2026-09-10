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First Look Film Cidro Asmoro, Tampilkan Ndarboy dan Happy Asmara dalam Nuansa Pedesaan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |22:00 WIB
First Look Film <i>Cidro Asmoro</i>, Tampilkan Ndarboy dan Happy Asmara dalam Nuansa Pedesaan
Film 'Cidro Asmoro'. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Film drama komedi musikal Cidro Asmoro merilis first look menjelang penayangannya di bioskop. Film produksi VISION+ ini dijadwalkan tayang pada 8 Oktober 2026. 

Dalam first look yang dirilis, terlihat dua karakter sedang berada di sebuah saung dengan latar persawahan. Salah satu karakter tampak memainkan gitar, sementara karakter lainnya duduk di sampingnya.

Nuansa pedesaan yang ditampilkan memberikan gambaran awal mengenai warna lokal yang dibawa Cidro Asmoro. Film ini memang menggabungkan komedi dengan musik campursari dalam kemasan yang lebih kekinian.

First look tersebut juga memperlihatkan pendekatan yang berbeda dari gambaran cerita Cidro Asmoro yang berkaitan dengan fenomena viral di media sosial.

Film ini mengisahkan Prita, seorang perempuan dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai penjaga kafe. Kehidupannya berubah setelah sebuah video ketika dirinya bernyanyi dan berjoget viral di media sosial.

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