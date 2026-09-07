Film Cidro Asmoro Segera Hadir di Bioskop, Ndarboy Lanjutkan Perjalanan dari Lagu hingga Layar Lebar

JAKARTA – Setelah sukses dalam format series, VISION+ kembali menghadirkan Cidro Asmoro kali ini dalam format film panjang di layar lebar. Mengusung genre musical, comedy, dan drama, film ini merupakan produksi VISION+ bersama Adglow Pictures dan Hompimpa Sinema.

Film Cidro Asmoro dibintangi oleh sejumlah nama yang sudah akrab di industri hiburan Tanah Air, di antaranya Daru (Ndarboy), Happy Asmara, Erick Estrada, Andra Bagindas, Jodilee Warwick dan masih banyak lagi. Kehadiran para pemain tersebut turut memberikan warna pada cerita yang memadukan musik, komedi, dan drama kehidupan.

Film Cidro Asmoro bercerita tentang perjalanan seorang gadis sederhana yang kehidupannya berubah drastis setelah sebuah video joget yang direkam secara spontan menjadi viral dan ditonton jutaan orang.

Film Cidro Asmoro akan bercerita mengenai Prita, seorang gadis dari keluarga kurang mampu yang bekerja sebagai penjaga sebuah kafe kecil di Jogjakarta. Di tengah kesibukannya membantu keluarga, Prita sebenarnya menyimpan impian untuk menjadi seorang penyanyi. Suatu malam sepulang bekerja, Prita bersama sahabatnya, Molly, berhenti di sebuah trotoar ketika mendengar seorang pengamen jalanan menyanyikan lagu campursari “Koyo Jogja Istimewa”.

Tanpa banyak berpikir, Prita ikut bernyanyi dan berjoget bersama sang pengamen. Momen sederhana tersebut ternyata menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Molly yang merasa terhibur kemudian merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial.

Keesokan harinya, video berdurasi kurang dari satu menit tersebut meledak dan berubah menjadi fenomena nasional. Jogetan Prita ditiru oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, ibu-ibu, sopir angkot hingga pegawai kantor. Dalam waktu singkat, “Goyang Viral” membuat nama Prita yang sebelumnya tidak dikenal luas menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.

Dengan kisah yang relatable dan komedi musikal bernuansa lokal, film Cidro Asmoro ditujukan untuk penonton lintas generasi, khususnya Gen Z dan milenial yang akrab dengan budaya viral dan musik campursari, sekaligus penikmat campursari dari generasi yang lebih dewasa. Film Cidro Asmoro dijadwalkan tayang di bioskop pada 8 Oktober 2026.

Perjalanan Prita dari gadis sederhana hingga menjadi sensasi nasional tentu akan menghadirkan cerita penuh kejutan, musik, persahabatan, dan kisah cinta yang bikin penasaran. Lalu, seperti apa kisah Prita saat popularitas mulai mengubah hidupnya? Stay tune dan ikuti terus Instagram @visionplusid untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Cidro Asmoro.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri