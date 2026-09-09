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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 156: Novan Mengaku Membunuh Ryan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 156: Novan Mengaku Membunuh Ryan
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 156. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Veronika), Virnie Ismail (Veronika), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Davina mengajak Sena, Dion, dan Reza melakukan acara barbeque di rumah Aryawangsa. Namun, di balik ajakan yang terlihat santai itu, tersimpan rencana tersembunyi Davina untuk memastikan apakah Dipa benar-benar menjadi sasaran operasi kepolisian.

Di waktu yang bersamaan, Pak Prama menerima laporan dari Asep mengenai percakapan Dipa yang terekam melalui boneka DipDip. Dari rekaman itu, terdengar Dipa memerintahkan Pak Kemal untuk mempertahankan orang-orang bayaran di Avenue & Co sekaligus menerapkan strategi serupa di beberapa cabang lain, lengkap dengan voucher makan senilai lima juta rupiah. Menyimak laporan tersebut, Pak Prama meminta Asep terus mengumpulkan bukti percakapan Dipa.

Di sisi lain, Novan berusaha menjalani terapi dengan menuliskan seluruh penyesalannya atas kematian Ryan delapan tahun silam. Namun, Mayang tanpa sengaja menemukan tulisan itu dan panik karena khawatir rahasia besar keluarga mereka terkuak. Mayang pun merobek catatan tersebut dan memperingatkan Novan agar tidak mengulanginya lagi. 

Alih-alih menurut, Novan justru meradang karena tulisan itu merupakan curahan beban yang telah dipendamnya bertahun-tahun. Dalam keadaan emosi, ia meninggalkan kantor dan mendatangi gudang lama Kusuma Food, tempat dulu ia dan Mayang mengubur jasad Ryan. Di sana, Novan menangis penuh sesal dan akhirnya mengakui bahwa dirinyalah yang telah merenggut nyawa Ryan.

Sementara ketegangan itu berlangsung, rencana Davina mulai dijalankan. Dia mengunci Sena di kamar dengan dalih ingin membuatnya rileks menggunakan irisan tomat dan musik klasik, lalu keluar untuk menanti kedatangan Dion dan Reza. 

Begitu keduanya tiba, Davina sengaja berteriak seolah-olah Dipa datang. Dion dan Reza yang panik langsung bersembunyi, membuat Davina kian yakin bahwa Dipa memang sasaran yang tepat. Namun, Sena berhasil keluar melalui jendela dan menyadari dirinya sengaja dikurung. Saat Davina mengaku telah menjebak mereka demi memastikan hal tersebut, Sena murka karena tindakan itu dinilai mencampuri urusan kepolisian dan berpotensi mengancam keselamatannya sendiri.

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