Sinopsis Terikat Janji Eps 152: Novan Diketahui Diam-Diam Menjalani Konsultasi Psikolog

JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Kecurigaan terhadap restoran tersebut semakin kuat ketika Davina menyadari harga makanan telah naik jauh dari sebelumnya. Sena juga melihat restoran yang hampir kosong, sementara biaya operasional dan gaji karyawan tetap tinggi.

Di rumah, Dion dan Reza mengungkap bahwa Mutia, mantan pegawai restoran yang pernah mereka tolong, mengatakan restoran itu memang selalu sepi tetapi para karyawannya mendapatkan gaji di atas UMR. Sena pun mulai menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan restoran tersebut.

Di sisi lain, Novan diketahui diam-diam menjalani konsultasi psikolog karena terus dihantui rasa bersalah dan penyesalan atas kejadian delapan tahun lalu. Mayang mengetahui hal itu dan berjanji akan menemani Novan ke psikolog, tetapi diam-diam berniat mencegahnya membocorkan rahasia besar mereka.

Sementara itu, Novan dan Davina juga mulai mempertanyakan kondisi Avenue & Co setelah mendengar restoran tersebut sepi dan harga menunya melonjak. Sena sendiri semakin tertekan karena harus memenuhi janjinya untuk mempertemukan kedua keluarga, sementara keberadaan Ryan masih belum diketahui.

Saksikan Layar Drama RCTI Terikat Janji hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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