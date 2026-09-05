Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 28: Luna Bangkit dari Keterpurkan Berkat Martha dan Saga

Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps. 28: Luna Bangkit dari Keterpurkan Berkat Martha dan Saga. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 28 bercerita tentang Luna yang sempat sangat terpuruk karena Mila menyebarkan fotokopi jurnal miliknya di mading sekolah.

Berkat dukungan Martha dan nasihat tegas Saga, Luna memutuskan tak lari dari masalah dan tetap berangkat camping sekolah! Kedatangan Luna di halaman sekolah membuat semua orang kaget, terutama Mila dan Sasa.

Selama perjalanan dan sesampainya di area hutan pinus, Marco terang-terangan menunjukkan perhatiannya pada Luna. Dari membantunya memasang tenda hingga heboh memberikan dukungan saat lomba.

Perlakuan green flag Marco tersebut membuat Luna terharu sekaligus canggung. Namun bagi Mila, apa yang dipertontonkan Marco dan Luna itu membakar cemburunya.

Nah, kelanjutan sinetron Ternyata Ini Cinta bisa Anda ikuti di RCTI, pada Sabtu (5/9/2026), pukul 17.40 WIB. Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28.

Bagi pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi ON sebelum melakukan scan ulang. Jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

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